Bosna’da bile unutulmaya yüz tutmuş geleneği Bayburt’ta yaşatmak için Milli Türk talebe Birliği Bayburt şubesi gençleri de bu geleneği Bayburt’ta yaşatıyorlar.

Boşnak Müslüman çocuklarının camiye gelmesini, alışmasını teşvik etmek amacıyla Bosna Hersek'te uygulanan asırlık gelenek Bayburt'ta da tekraren canlandırıldı.

MTTB Bayburt Teşkilatı Ortaöğretim Komisyonu mensupları Bayburt merkezde bulunan camileri, cemaatle namaz kılındığı zamanda ziyaret ederek, çocukların ayakkabılarının içerisine harçlık bıraktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MTTB Bayburt İl Başkanı Mehmet Asif Alan, "Geleceğimiz olan çocuklarımız camiye geldikleri zaman buradan ayrılırken mutluluklarının artmasına vesile olmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik.

Camiler çocukların sesleri ve neşeleri ile daha da güzel olmaktadır. Balkan Türklerinin geleneklerinde yer alan ve namaz kılmak için camiye giden çocukların ayakkabılarına harçlık bırakma geleneğini Bayburt'umuz da teravih namazları ile devam etmiş bulunmaktayız. Bütçemizin imkânları dâhilinde camilere gönderdiğimiz arkadaşlar, çocukların ayakkabılarının içerisine konulan harçlıklar vesilesiyle, onların namaz bitiminde eve daha da neşeli ve mutlu dönmesine katkı sunmaktadır. Namaz çıkışında ayakkabısında harçlık gören çocukların mutlulukları ve heyecanları yüzlerine yansımaktadır. Böylece çocukların camiye tekrar gelmesi ve alıştırması konusunda motive ettiği umulmaktadır. İnşaallah bizlerde bu geleneği Bayburt'ta canlandırdık ve devam ettirmeye çalışacağız" dedi.