İzmir Bornova Belediyesi, Bornova Kent Konseyi ve Her Yer Çocuk Derneği iş birliğiyle 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenledi.İZMİR (İGFA) - Resim sergisi, belgesel gösterimi ve söyleşinin yer aldığı etkinlikte çocuk işçiliğine karşı güçlü mesajlar verildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuk işçiliğine karşı sıfır tolerans vurgusu yaptı.

12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bornova Kent Konseyi ve Her Yer Çocuk Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde kutlandı. Resim sergisinin açıldığı, belgesel gösterimi ve söyleşinin yapıldığı etkinlikte çocuk haklarına dair güçlü mesajlar verildi.

“Emek sömürüsünün en aşağılık hali”

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş, “Asli görevlerimizden biri sivil toplum örgütleriyle omuz omuza çalışmak. Çocuk işçiliği, emek sömürüsünün en aşağılık şeklidir. Batılı bazı ‘sevimli’ markaların Afrika’daki kakao tarlalarında çocuk emeğiyle büyüdüğünü biliyoruz. Bu sömürgecilik düzeni hâlâ sürüyor ve çocuk işçiliği ülkemizde de kanayan bir yara” diyerek mücadelenin küresel ve yerel boyutuna dikkat çekti.

Gelişimleri kapanan çocuklar

Psikolog Hatice Göz ise “15 yaşından küçük çocukların ya da 15-17 yaş grubundaki gençlerin gelişimlerini ve eğitimlerini engelleyen her çalışma çocuk işçiliğidir; ister 8 saat, ister 16 saat. Bornova’da 5-6 yaşındaki çocukların kocaman torbalarla kâğıt topladığını hepimiz görüyoruz” sözleriyle sorunlu tabloyu gözler önüne serdi.

Başkan Eşki’den sıfır tolerans sözü

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikte yaptığı kısa değerlendirmede, “Bornova’da büyüyen her çocuğun güvenli, adil koşullarda eğitim almasını sağlamak belediyemizin önceliğidir. Çocuk işçiliğine sıfır tolerans anlayışını tüm kentte hayata geçirecek; eğitim, sosyal destek ve denetim mekanizmalarını güçlendireceğiz” dedi.