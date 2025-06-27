İzmir Bornova Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı’ndan hibe alarak Bornova Kentsel Sit Alanı için Mekânsal Analiz Raporu ve Kentsel Tasarım Rehberi hazırlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) 2024 Yılı Kentsel ve Mekânsal Çalışmalar Teknik Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan “Bornova Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’na Esas Mekânsal Analizler ile Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması” projesinin startını verdi.

Akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen toplantı

Bornova Belediyesi’nin ARGE Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen projenin açılış toplantısı; İZKA Mavi Büyüme Politikalar Birimi Uzmanı Çağdaş Güneş, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. İpek Özbek ve Prof. Dr. Nezihat Köşklük Kahya, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Şakir Çakmak, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Ayan ile ilgili bürokratların katılımıyla gerçekleşti.

Mekânsal Analiz Raporu ve Kentsel Tasarım Rehberi

Altı ay sürecek çalışma sonunda Bornova Kentsel Sit Alanı için ayrıntılı Mekânsal Analiz Raporu ile Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanacak; böylece bölgenin Koruma Amaçlı İmar Planı bilimsel ve teknik verilerle güçlendirilerek güncellenecek.

Başkan Eşki: “Kültürel mirası korumak, geleceğe yatırımdır”

Bornova’nın kültürel mirasını korurken çağdaş yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyle ilgili olarak, “Bornova’mızın 8 bin 500 yıllık tarihini geleceğe taşırken, koruma ve kalkınma dengesini her zaman ön planda tutuyoruz. Bu rehber ve analizler, kültürel mirasımızı korumanın yanı sıra sürdürülebilir kentsel gelişimimize de yön verecek. Korumak, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır” ifadelerini kullandı.