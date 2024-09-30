18-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 12. Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak belgesel filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nca düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali Belgesel Jürisi üyeleri belli oldu.

Bu yılki Belgesel Jürisi; yapımcı- yönetmen Sevinç Yeşiltaş, Underhillfest Sanat Yönetmeni Vuk Perovic ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Demirkıran’dan oluşuyor.

Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezuniyetinden sonra İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Sevinç Yeşiltaş, 1988-2018 yılları arasında TRT'de yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Kültür-sanat programları ve belgesel konusunda uzmanlaşan Yeşiltaş, TRT Köln Bürosu'nun kurucu temsilciliğini yaptı.

“Bilge Ana Mevlüde Genç” belgeseliyle birçok ödül kazandı. Underhillfest Sanat Yönetmeni Vuk Perovic ise aynı zamanda belgesel film endüstrisindeki kadınlar için bir eğitim programı olan CIRCLE'ın kurucu ortağı. Film eleştirmenliği de yapan Perovic, Karadağ Radyo Tv Film ve Dizi Editörlüğü görevini de sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi Radyo- Tv Sinema Bölümü’nü bitiren Prof. Dr. Cenk Demirkıran, seslendirmen ve sunucu olarak çalıştı. Ardından çeşitli ülkelerde belgesel üzerine araştırmalarda bulundu ve üniversitelerde ders verdi. Demirkıran, Karadeniz Televizyonu'nda yönetmen olarak çalıştı ve o yıl Suskun Şehir adlı belgesel filmi çekti. 2001 yılında yüksek lisans öğrenimine başladığı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Cenk Demirkıran, 2002 yılında Kazık adlı kısa filme ve Yukarı Deniz adlı belgesel filme yönetmen olarak imza attı. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

12. Boğaziçi Film Festivali Belgesel Yarışması’nda jürinin değerlendirmesi sonucu En İyi Film seçilen yapım, 50 bin, Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen yapımsa 30 bin TL para ödülünün sahibi olacak.