Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyalıları sporla buluşturmak amacıyla faaliyete geçirdiği Antalya Spor ve Fitness Merkezlerine (ASFİM) bir yenisi de Döşemealtı’nda eklendi. Sağlıklı yaşam için harekete geçin sloganıyla hizmete giren Döşemealtı ASFİM vatandaşların yoğun ilgisini gördü.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, sağlıktan spora, eğitimden, tarıma kadar birçok alanda yaptığı yatırımlara bir yenisi daha eklendi. 7’den 70’e herkesin spor yapması için birçok imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların sağlıklı bir yaşam sürmesi adına faaliyete geçirilen Antalya Spor ve Fitness Merkezleri’ne (ASFİM) bir yenisini daha ekledi. Döşemealtılı vatandaşların talepleri sonrasında Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi’nde yeni bir ASFİM açıldı.

14. ASFİM DÖŞEMEALTI’NA

Döşemealtı ASFİM ile birlikte, Antalya 14. ASFİM’e kavuştu. Spor yapmak isteyen vatandaşlar, şehrin dört bir yanında bulunan ASFİM’lere rahat şekilde ulaşma imkanına sahip. Kadın ve çocuklara yönelik birçok farklı branşta hizmet vermeye başlayan Döşemealtı ASFİM, vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. ASFİM’de spor yaparak fiziksel ve mental olarak önemli gelişme sağladıklarını, aynı zamanda spor gruplarında sosyalleşme imkanı bulduklarını da belirten Döşemealtılılar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu imkandan memnun.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hizmete girdiği ilk günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi gören, 5 yıldızlı hizmetin sunulduğu Döşemealtı ASFİM’de pilates, step, aerobik, zumba, çocuk jimnastiği ve savunma sanatı dersleri mevcut. Döşemealtı ASFİM’de 6 Ocak’ta başlayacak yeni sezon için de kayıtlar başladı. Kayıtlar, “genclikspor.antalya.bel.tr” adresinden online olarak yapılıyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HAREKETE GEÇİN

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı ASFİM Sorumlusu Selin Semiz, Döşemealtı’nda yaşayan vatandaşların yoğun isteği üzerine ilçeye yeni bir ASFİM kazandırıldığını söyledi. Semiz, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, Döşemealtı’ndaki vatandaşlarımızı, sağlıklı bir yaşam sürmek adına sporla buluşturuyoruz. ASFİM olarak sloganımız “Sağlıklı yaşam için siz de harekete geçin “ dedi.

Pilates derslerine katılım sağlayan Ayşe Kartal, “Uzun zamandır bekliyorduk. Haftanın 2 günü buraya geliyorum, pilates dersi alıyorum. Burada beden sağlığı öncelikli dersler yapıyoruz. Sağlıklı ve zinde oluyoruz. Sosyalleşme imkanı buluyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.