Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınlarıyla mücadelede aktif görev alan ekiplerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te orman teşkilatı personeliyle sahada bir araya gelen Vali Sözer, yangın sezonunda büyük bir özveriyle görev yapan kahramanlara teşekkür etti. Orman yangınlarına karşı verilen mücadelenin sadece ağaçları değil; aynı zamanda doğayı, canlıları ve geleceğimizi koruma anlamı taşıdığını ifade eden Vali Sözer, “Yeşil Vatan’ı korumak için canla başla mücadele eden kahramanlarımızın her biri birer isimsiz kahramandır. Devletimizin tüm imkânlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Vali Sözer ayrıca, yangınlara karşı hazırlık ve müdahale sürecinde görev alan tüm kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlandığını vurgulayarak, vatandaşları da ormanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet etti.