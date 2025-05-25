Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (TÖMER) bağlı farklı ülkelerden gelen yaklaşık 40 öğrenci, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik ve Söğüt'ün tarihi ve turistik zenginliklerini keşfetti.Pazaryeri Gündem /BİLECİK (İGFA) - Sudan, Çat, Dominique Kongo, Mısır, Yemen, Filistin, İran, Özbekistan ve Kazakistan gibi çeşitli coğrafyalardan gelerek Bilecik'te farklı bölümlerde eğitim gören öğrenciler, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberleri eşliğinde unutulmaz bir gezi deneyimi yaşadı.

Öğrenciler, gezi programı kapsamında Bilecik'in tarihi mekanlarını ziyaret ederek geçmişe tanıklık etti. Ardından Müzeler Haftası kutlamalarına katılmak üzere Anadolu'nun kalbi olarak nitelendirilen Söğüt'e geçen uluslararası öğrenciler, buradaki etkinliklere de iştirak etti. Söğüt'ün yöresel lezzetleri olan Yörük Pilavı ve yoğurtlu gözlemenin tadına bakan öğrenciler, yörenin kültürel atmosferinden oldukça etkilendi.

Gezinin sonunda memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, Bilecik'in tarihi ve kültürel mirasını yakından görmenin kendileri için büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade ettiler. Farklı coğrafyalardan gelmelerine rağmen Bilecik'in sıcakkanlılığı ve tarihi dokusu karşısında hayranlıklarını gizleyemediler.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, geziyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlimize gelerek eğitim alan çok kıymetli öğrencilerimizi Bilecik'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Binlerce kilometre uzaktan gelerek tarihi ve kültür şehri olan Bilecikimizde okuyan öğrencilerimizin bu kadim şehri yaşayarak, gezerek ve dokunarak deneyimlemeleri bizleri de çok mutlu etti. Öğrencilerimize, üniversitemize ve bizleri en iyi şekilde ağırlayan Söğüt Belediyesine teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.