Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde devam eden 6 kilometrelik asfalt serim çalışmalarını yerinde denetleyerek köy halkıyla buluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinin Sarıdayı köyünde İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) kapsamında yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

6 kilometrelik yol güzergahında yoğun bir şekilde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını denetleyen Vali Sözer, yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Sözer, devletin vatandaşın hizmetinde olduğunu vurguladı. Sözer, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu yollar, sadece bir altyapı yatırımı değil; vatandaşlarımızın yaşam kalitesini, güvenliğini ve köylerin kalkınmasını destekleyen adımlardır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Vali Sözer’in ziyareti, Sarıdayı köyü halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Ziyarette Vali’ye, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçe protokolü eşlik etti.