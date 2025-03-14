Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı H.A’nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Pazaryeri ilçesine 3 kilometre uzaklıkta yaşandı.

Murat A. idaresindeki 16 NU 229 plakalı otomobil Dereköy köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarım arazisinde durabildi.

Yaşanan kazada aynı araçta bulunan 64 yaşındaki H. A yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı.

Yaralı H. A ‘nın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşılırken, Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili tahkikat başlattı.