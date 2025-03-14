Bilecik'te Pazaryeri Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları, Belediye Meclis Üyesi Büşra Kanat, Özcan Özkar ve AK Parti İlçe Başkanı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Pazaryeri Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Devlet Hastanesi yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen AK Partili üyeler, özverili çalışmalarından dolayı sağlık personeline teşekkür etti.

Belediye Başkanvekili Selami Özdil'in de hazır bulunduğu ziyarette, sağlık çalışanlarının fedakârlıklarının toplum için ne kadar önemli olduğu vurgulanırken, onların her zaman yanlarında oldukları mesajı verildi. Özdil, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, Onların hakkı asla ödenmez. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, tüm sağlık kahramanlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz” dedi.

Sağlık çalışanları da bu anlamlı ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafları çekilerek son buldu.