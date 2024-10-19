Beylikdüzü Belediyesi, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü dolayısıyla “Menopoz Aktif Yaşam” isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Bütünsel sağlık koçu Nalan Mettin Kızılkaya, menopozun tüm süreçleri ve bu dönemde yapılması gerekenler hakkında paylaşımlarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - L Beylikdüzü Belediyesi 18 Ekim Dünya Menopoz Günü dolayısıyla “Menopoz Aktif Yaşam” isimli söyleşi düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ve onlarca kadının katıldığı söyleşide, bütünsel sağlık koçu Nalan Mettin Kızılkaya birbirinden önemli paylaşımlarda bulundu. Kızılkaya, premenopoz ve postmenopoz süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

“LÜTFEN FARKINDALIĞIMIZI ARTIRALIM”

Menopoz belirtilerinin 30’lu yaşlarla birlikte ortaya çıktığını belirten Kızılkaya, “Menopoz 45-50 yaşlarda başlamıyor. 30’lu yaşlardan itibaren bence farkındalığımızı artırarak geliştirebiliriz. Menopoz dönemi her kadına göre farklı seyrediyor ve her birimizin parmak izi kadar farklı bir dönem aslında. Siz o parmak izinizi kendiniz yönetebiliyorsunuz. Bunun için lütfen farkındalığımızı artıralım. Çaba sarf edecek ve kendimize yatırım yapacağız ki karşılığını alalım” şeklinde konuştu. Sağlıklı beslenme, rutin oluşturma, hareket etme ve hobi edinmenin de önemine dikkat çeken Kızılkaya, tavsiye ve önerilerde de bulundu.