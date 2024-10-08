‘Kariyer Odaklı Online Eğitim Araştırması’ beyaz yakalıların hangi alanlardaki eğitimlere ilgi gösterdiğine ışık tuttu. Bugüne kadar alınan eğitim başlıklarında ‘Liderlik’ ilk sırada çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Beyaz yakalı profesyonellerin kariyerlerine artı değer katan Teedo Online Eğitim Platformu, ‘Kariyer Odaklı Online Eğitim Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

FikriMühim tarafından İstanbul, İzmir ve Ankara’da 25-50 yaş arasındaki 600 beyaz yakalı çalışanla çevrimiçi olarak yapılan araştırmanın sonuçları, beyaz yakalıların hangi alanlardaki eğitimlere ilgi gösterdiğine dair önemli ipuçları verdi.

Teedo Genel Müdürü Selçuk Aytekin, “Hedef kitlemize daha iyi hizmet sunabilmek için her zaman onların sesine kulak veriyoruz. Beyaz yakalıların hangi becerilere ve eğitim alanlarına ilgi gösterdiğini anlamaya çaba gösteriyor, sürekli sahada nabız tutuyoruz. FikriMühim ile gerçekleştirdiğimiz Kariyer Odaklı Online Eğitim Araştırması da bu anlamda çok önem verdiğimiz bir kaynak. Bu araştırma sayesinde çalışan gelişimine katkımızı artırırken, şirketimizin stratejik gelişimini sağlamak adına çok değerli ipuçları elde ettik. Bu araştırma, gelecekte gideceğimiz yönü belirlemede yolumuza ışık tutacak” diye konuştu.

LİDERLİK EĞİTİMİ İLK SIRADA

Kariyer Odaklı Online Eğitim Araştırması’na katılanların yüzde 51’i daha önce online bir mesleki eğitim aldığını ifade ederken, alınan eğitimler arasında ‘Liderlik Eğitimi’ yüzde 24 oranıyla ilk sırada çıktı. Bu sonuç, son yıllarda beyaz yakalı çalışanlar arasında liderlik eğitimine yönelik ilginin artışını ve bu eğitimlerin, modern iş dünyasında etkili liderlik ve yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi açısından kritik rolünü teyit etti.

Özellikle teknoloji ve iş dünyasındaki hızlı değişimler, çalışma modellerinin değişmesi, farklı jenerasyonların bir arada çalışması, toplumsal krizler, artan rekabet ve sürdürülebilirlik gibi faktörler, liderlik kavramının kriterlerini genişletip dönüştürdü. Bugünkü iş dünyası, yöneticilerin ve potansiyel liderlerin daha esnek, kapsayıcı, insan odaklı, dayanıklı, çevik, adaptif ve stratejik olmalarını; yetenek ve becerilerini yeni dünyayı ve günümüz ihtiyaçlarını anlamak üzere geliştirmelerini zorunlu kılıyor. Bu nedenle liderlik eğitimi artık yalnızca üst düzey yöneticiler için değil, geleceğin liderleri olarak görülen beyaz yakalılar için de vazgeçilmez bir kariyer yatırımı haline gelmiş durumda.

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise bir iş için gereken teknik becerilere yoğunlaşan ve uzmanlık gerektiren mesleki eğitimlerin daha fazla ilgi gördüğü; geçmiş yıllarda revaçta olan Koçluk, Reklamcılık, Tasarım ve Sosyal Medya Uzmanlığı gibi eğitimlere olan ilginin günümüzde geride kaldığı oldu.

Online eğitim aldığını belirten katılımcıların Liderlik eğitiminden sonra en çok eğitim aldığı alanlar ise sırasıyla Yazılım/IT, E-ticaret, İşletme-Yönetim, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Finans, Proje Yönetimi, Satış, Veri Analizi ve Yapay Zekâ.

Cinsiyet kırılımına bakıldığında; Yazılım/IT ve Yapay Zekâ eğitimi aldığını belirten erkeklerin sayısı kadınlara oranla çok yüksek kalırken, İnsan Kaynakları alanında durumun tam tersi olduğu ve kadınların bu alanda erkeklere kıyasla daha fazla eğitim aldığı görülüyor.

Kendi işini yapanların (şirket sahibi/işveren) en fazla eğitim aldığı alan ise E-ticaret. İkinci sırada Pazarlama, üçüncü sırada ise Yapay Zekâ geliyor.

ONLİNE EĞİTİME VE KARİYER YATIRIMINA İLGİ DEVAM EDİYOR

Bu arada araştırma, online eğitime olan talebin devam ettiğini, katılımcıların yüzde 74’ünün önümüzdeki 2 yıl içinde online mesleki eğitim almayı düşündüğünü gösterdi. Katılımcılar, online eğitimin avantajlarını; Esneklik ve Erişim Kolaylığı, Maliyet Etkinliği, Konu Çeşitliliği, Anında Geri Bildirim, Uygulamalı Öğrenme Fırsatı, Özelleştirilebilirlik ve Networking olarak sıraladı. Araştırma, online bir eğitim seçerken Arama motoru, YouTube, tanıdık tavsiyesi, sosyal medya (Instagram/Facebook/LinkedIn vb.) ve forumların etkili olduğunu ortaya koydu.