Milli politikalara yön verebilmesi amacıyla TÜİK'in ilk kez yayımladığı 2018-2022 yıllarına ait İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi'ne sahip en yüksek il Ankara olurken, son 5 yılda endeksin en çok arttığı ile yüzde 4,1 ile Kilis oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK tarafından ortalama eğitim süresi ve muhtemel eğitim süresi göstergelerinin ilk kez 2023 yılında yayımlanması sayesinde, beşeri kalkınma endeksi üretilebilir hale gelmişti. Milli politikalara yön verebilmesi amacıyla ilk kez bu yıl ülke seviyesinin yanı sıra il seviyesinde de resmi istatistik olarak yayımlanmaya başladı.

Beşeri kalkınma endeksi, 2018 yılında 0,844 iken 2022 yılında 2018'e göre yüzde 1,1 artarak 0,854 oldu. Bu değere göre Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından belirlenen sınırlara göre "Çok Yüksek Gelişmişlik" seviyesindeki ülkeler grubunda yer aldı.

İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi'nin en yüksek olduğu il Ankara oldu. Ankara'yı; 0,886 ile İstanbul ve Kocaeli, 0,870 ile İzmir ve 0,867 ile Muğla izledi.

Beşeri kalkınma endeksi en düşük olan il 0,748 ile Ağrı olurken, bu ili Şanlıurfa, Van, Muş ve Bitlis izledi.

SON 5 YILDA EN ÇOK ARTTIĞI İL YÜZDE 4,1 İLE KİLİS OLDU

Beşeri kalkınma endeksinin 2018-2022 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk 5 il sırasıyla yüzde 4,1 ile Kilis, yüzde 4,0 ile Şırnak, yüzde 3,9 ile Çankırı ve Hakkâri ve yüzde 3,8 ile Ağrı oldu. Aynı dönemde, beşeri kalkınma endeksinin düşüş gösterdiği iller sırasıyla yüzde 0,2 ile Trabzon, yüzde 0,1 ile Ordu, yüzde 0,03 ile Rize ve yüzde 0,02 ile Karabük oldu.