Kamp alanında gençlerle buluşan Vali Mustafa Eldivan "Çoruh Nehrine paralel Bayburtlu vatandaşlarımızın eliyle oluşturulan bir milyon üzerinde ağacın bulunduğu eşsiz doğal güzelliğiyle bir doğa harikası olan Bayburt Aslan Dağı Vilayet Ormanının doğal yapısına el değmeden ilimizin turizmine yönelik büyük bir projenin başlatıldığını belirtti.

Vali Eldivan, "Bu projemizle Bayburt'umuzun tarihi ve kültürünün tanıtılması sosyal alanda gelişmesi ve en önemlisi istihdama büyük oranda katkı sağlayarak şehrimize büyük ekonomik getirisi olacak.

Bu bölgede kamp alanları ile yine projeye bağlı oluşturulacak farklı çalışmalarımızla artık Bayburt'umuz ülke genelinde özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gençlik Kaplarına, diğer doğa kamplarına ayrıca doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek.

Bu gün itibariyle Aslan Dağı Vilayet Ormanı kamp alanında üç gün sürecek olan Bayburt Genç Kızılay'ımızın bölge kampı başlamış bulunmakta.

Bölge kampına ülkemizin beş ayrı ilinden 230 kişilik bir ekip doğa ile iç içe zaman geçiriyor.

Bu kapsamda ülkemizin her köşesinden tüm kamp severleri ve doğa sporseverlerimizi Bayburt'umuza bekliyoruz" dedi.