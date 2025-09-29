İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki en prestijli etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST 2025’te, Bergama’da görev yapan öğretmenlerle Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri iki ayrı projeyle önemli başarılara imza attıİZMİR (İGFA) - İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması’nda, Bergama BİLSEM Sınıf Öğretmeni Seda Keskin Vurgun danışmanlığında; öğrenciler Emine Neva Gümüş, Defne Yıldız ve Enes Çevirgen,görme engelli bireylerin astronomi eğitimine erişimini kolaylaştıranyenilikçi bir projeyleyarışmaya katıldı.

Proje; 3 boyutlu yazıcılarla üretilen kabartmalı takımyıldız panelleri, Braille etiketleme, sesli kontrol kartları ve modül tanıma sistemleri sayesinde çok duyulu bir öğrenme deneyimi sunuyor. Görme engelli öğrencilerin parmak uçlarıyla yıldızlara dokunmasını mümkün kılan bu sistem, kapsayıcı eğitimin başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor.Pilot uygulamalarda, görme engelli öğrencilerin astronomi bilgisi anlamlı şekilde gelişirken projenin UNESCO ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere yaygınlaştırılabilecek bir model olma potansiyeli bulunuyor.

“TEKNOFEST 2025 Üniversite ve Üzeri Kategori Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması”nda, Bergama’da görev yapan öğretmenlerden oluşan ekip, büyük bir başarı elde etti.Bergama BİLSEM Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun danışmanlığında; öğrenci Taha Arben Vurgun, sınıf öğretmeni Seda Keskin Vurgun, Bölcek Ortaokulu Müdürü Ahmet Büyüktopbaş ve öğretmen Elif Büyüktopbaş’tan oluşan ekip, “InclusiGO+” isimli projeleriyle Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Engelli bireylerin ve özel ihtiyaç gruplarının şehir yaşamına eşit katılımını sağlamayı amaçlayan yapay zekâ destekli erişilebilirlik platformu InclusiGO+, gerçek zamanlı veriyle çalışan ve Türkiye’nin ilk ulusal dijital erişilebilirlik haritasını oluşturmayı hedefleyen yapısıyla “En İyi Sunum” ödülüne de layık görüldü.

GENÇLERİMİZİN BAŞARILARI, GELECEĞE DAİR UMUTLARIMIZI TAZELİYOR

TEKNOFEST 2025’te elde edilen başarılarla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eden İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, şunları kaydetti: “TEKNOFEST 2025’te Bergama’dan yükselen bu iki parlak proje, İzmir’in bilim ve teknolojideki öncü ruhunu temsil ediyor.İzmir eğitim ailesi olarak gençlerimizin hayal gücünü ve azmini görmek, geleceğe dair umutlarımızı tazeliyor.Danışman öğretmenlerimize ve projelere destek veren tüm eğitimcilerimize gönülden teşekkür ediyor,gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum.”