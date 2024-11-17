Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Berfin Gürsoy, 20 yılı aşkın kariyerinin ardından uluslararası arenada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Müzikal birikimini sahne performansları, şarkı yazarlığı ve enstrümantal yetenekleriyle birleştiren Gürsoy, şimdi de New York'un sembol mekanlarından Times Meydanı'nda Kasımpaşa Kıyıları isimli şarkısı için klip çekimi yaptı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Berfin Gürsoy, geçtiğimiz günlerde eski bir Türk şarkısına yeni bir soluk getirmek için kamera karşısına geçti. Yıllar önce bestelenmiş olan şarkının telif haklarını ödeyen ve izin alarak seslendiren Gürsoy, Kasımpaşa Kıyıları isimli şarkıyı şimdi de kendi imzasını taşıyan bir video kliple taçlandırıyor. Gürsoy, zamanın ötesine geçerek müziğiyle geçmişin nostaljik tınılarını bugünün modern dünyasıyla birleştiriyor.

TİMES MEYDANI'NDA BÜYÜLEYİCİ BİR SAHNE

New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı, Gürsoy'un klibinin çekildiği büyüleyici mekanlardan biri oldu. Yılın en kalabalık ve renkli saatlerinde, sokak sanatçılarının ve turistlerin oluşturduğu canlı atmosfer içinde, Kasımpaşa Kıyılarını seslendiren Berfin Gürsoy’un büyüleyici sesi yankılandı. Özellikle, meydanda saz çalan müzisyenlerin ve Gürsoy’un görüntülerinin birleştirildiği anlar, izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sundu.

AMERİKA'DA VE DÜNYA GENELİNDE YENİ PROJELER

Amerika'da kurduğu 'BT Records' adlı müzik yapım şirketiyle de Türk müziğini global ölçekte tanıtmaya devam eden Gürsoy, bu klip çekimiyle sadece müzik kariyerini değil, aynı zamanda Türk sanatını dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Sanatçı, yalnızca kendi müziğiyle değil, aynı zamanda genç yeteneklere destek vererek onların global müzik sahnesinde yer bulmalarına yardımcı oluyor. Gürsoy, kariyerinin her aşamasında genç sanatçılara ilham vermek ve onları yönlendirmek adına yoğun çaba harcıyor.

