Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun liderliğinde, sosyal destek projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bebekli ailelere nefes aldıracak önemli bir sosyal destek projesini daha hayata geçiriyor. 0-2 yaş aralığındaki çocuklara mama desteği verilmesini içeren karar Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının en dikkat çeken gündem maddesi ise, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan bebek maması desteği oldu. Başkan Çavuşoğlu’nun öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, özellikle dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmeye yönelik projeler dikkat çekmeye devam ediyor. Meclisin bir önceki birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen, 0-2 yaş aralığındaki çocuklara iki ayda bir mama desteği sağlanması önerisi, komisyonda görüşülerek Meclis gündemine taşındı.

“Sosyal belediyecilik, vatandaşın gerçek ihtiyacına dokunmaktır”

Toplantıda konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, anne sütünün bebeklerin büyüme, gelişme ve büyümesi için ihtiyaç duyduğu besin öğelerini içeren eşsiz bir besin olduğunu, herhangi bir sebepten dolayı anne sütü kesilen veya sütü yetersiz kalan bebeklere destek olmak için bu projeyi hayata geçireceklerini vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, “Bebeklerin sağlıklı gelişimi, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve çocuklarımızın geleceğine destek olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Sosyal belediyecilik, vatandaşın gerçek ihtiyacına dokunmaktır. Bu anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

Mama desteği düzenli aralıklarla sağlanacak

Kabul edilen öneri doğrultusunda, Denizli'de ikamet eden ve belirlenen kriterlere uyan ailelere, 0-2 yaş aralığındaki çocukları için iki ayda bir mama desteği sağlanacak.