Daha önce Bölgeye giden,Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Belediye personeli,Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve Belediye Personeli,Ak Parti Gençlik kolları Başkan ve yöneticileri çalışmalara katkı sundular.

Afet bölgesinde Belediye personeliyle çalışmalara katıldılar.Bölgeye yardımların devam etmesi gerektiğini belirttiler.

Arpalı Belediyesi iş makinelerini Depremin ilk günü bölgeye sevk etmişti.İkinci günü ve üçüncü günü Arpalıdan yapılan yardımlar bölgeye ulaştı.

10 il ve 44 ilçede, teknik arama kurtarma ekibi olan 284 üzerinde belediye başkanı ve 14 bin 203 personel sahada AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor.

Başkan Polattimur yaptığı açıklamada: