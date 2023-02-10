Daha önce Bölgeye giden,Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Belediye personeli,Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve Belediye Personeli,Ak Parti Gençlik kolları Başkan ve yöneticileri çalışmalara katkı sundular.
Afet bölgesinde Belediye personeliyle çalışmalara katıldılar.Bölgeye yardımların devam etmesi gerektiğini belirttiler.
Arpalı Belediyesi iş makinelerini Depremin ilk günü bölgeye sevk etmişti.İkinci günü ve üçüncü günü Arpalıdan yapılan yardımlar bölgeye ulaştı.
10 il ve 44 ilçede, teknik arama kurtarma ekibi olan 284 üzerinde belediye başkanı ve 14 bin 203 personel sahada AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor.
Başkan Polattimur yaptığı açıklamada:
- “Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak,İki Kamyon yardım malzemesini Malatya’nın Yeşilyurt beldesine getirdik.İnsanımızın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Belediye ekibim ve Belediye personelimizle bölgedeyiz.Allah yardımcımız olsun.İnşallah bu sıkıntıları Devletimizin büyüklüğü Milletimizin sadakatiyle,dayanışma kültürüyle hep beraber aşacağız.Bur dan tekrar büyük geçmiş olsun diyoruz.Ölenlere Rahmet diliyoruz.Yardım yapanlara da hep beraber dua ediyoruz.”