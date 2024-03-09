Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Pekmezci, BDDK Başkanı Kavcıoğlu’nu Bayburt ve Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek Bayburt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kavcıoğlu ise baba ocağı Bayburt’ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek Başkan Pekmezci’ye çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Pekmezci BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve misafirlerine ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Hediye takdiminin ardından sona eren ziyarette Kavcıoğlu’na Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İş Adamları Naci Çelik, Sunay Turan, Ali Güler ve kalabalık bir heyet eşlik etti.