Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, İstanbul Bayrampaşa’daki Türkiye’nin en büyük gıda toptancı merkezinde 70 kişilik ekiple tarihi bir denetim gerçekleştirdi. 58 peynir işletmesinde yapılan denetimde, 35 ton güvensiz ürüne el konuldu.İSTANBUL (İGFA) - Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük gıda toptancı merkezinde kapsamlı bir gıda güvenilirliği denetimi gerçekleştirdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinden 70 kontrol görevlisinin katıldığı denetimde, 58 peynir işletmesi mercek altına alındı.

Denetimlerde, olgunlaşma süresi tamamlanmamış, etiketsiz, sahte etiketli, taklit-tağşiş şüphesi taşıyan veya hijyen kurallarına uymayan 35 ton ürüne el konuldu. Bu ürünlerden 25 tonu, olgunlaşma süreci tamamlanmadan piyasaya sürülmüş peynir olarak muhafazaya alınırken, 10 tonu güvenilir olmadığı gerekçesiyle imha edilecek.

https://twitter.com/GidaveKontrolGM/status/1915313555647181228

Denetimlerin gece gündüz devam edeceğini ve güvenilir gıdadan taviz verilmeyeceğini vurgulayan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, denetimlere lojistik destek sağlayan Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’na ve güvenlik önlemleri için Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Yetkililer, halk sağlığını korumak için denetimlerin artarak süreceğini belirterek, “Güvenilir gıdaya erişimde kararlıyız” mesajını verdi.