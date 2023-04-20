Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası bayram boyunca vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak fırınların listesini yayınladı.
İşte 3 günde açık olan fırınlar:
21.04.2023 Cuma (1. Gün)
1. Altınbaşak Ekmek Fırını
2. Somuncu Baba Ekmek Fırını
22.04.2023 Cumartesi (2. Gün)
1. Altınbaşak Ekmek Fırını
2. Akay Ekmek Fırını
3. Somuncu Baba Ekmek Fırını
4. Merkez Ekmek Fırını
5. Türkoğlu Ekmek Fırını
6. Koç Ekmek Fırını
23.04.2023 Pazar (3. Gün)
1.Altın Başak Ekmek Fırını
2.Akay Ekmek Fırını
3.İpek Yolu Ekmek Fırını
4.Merkez Ekmek Fırını
5.Türkoğlu Ekmek Fırını
6.Somuncu Baba Ekmek Fırını
7.Koç Ekmek Fırını