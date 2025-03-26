2-4 Nisan tarihleri arasında kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylelikle milletimiz bayramda 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin müjdeyi iftar sonrasında yaptığı konuşmada verdi.

30 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin de kamu çalışanları için idari izinli sayılacağını vurgulayarak, tatilin 9 güne çıkarıldığını müjdeledi.

Emekçiler ile İftar https://t.co/YAhctsWjg7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 26, 2025

Göreve geldikleri günden bu yana çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçilerimiz ve memurlarımızın şartlarını iyileştirmek için çaba sarf ettik. Çalışma hayatında reformlar yaptık. İstihdam politikalarından fırsat eşitliğine, iş sağlığından sosyal güvenliğe çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık. Sorumsuz boykot çağrılarıyla, girişimcileri batırmaya çalışan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz" diye konuştu.