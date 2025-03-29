Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 sabahı tüm yurtta kılınacak bayram namazı ile başlayacak. İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri…ANKARA (İGFA) – Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu.

İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri…

Mekke'de 06.41

Medine'de 06.41

Kudüs'te 05.58

Gazze'de 06.01

Lefkoşa'da 07.04

Saraybosna'da da 07.04

Bursa'da saat 07.22

Adana: 06.57

Adıyaman: 06.45

Afyonkarahisar: 07.16

Ağrı: 06.26

Aksaray: 07.02

Amasya: 06.55

Ankara: 07.07

Antalya: 07.16

Ardahan: 06.27

Artvin: 06.31

Aydın: 07.27

Balıkesir: 07.27

Bartın: 07.09

Batman: 06.34

Bayburt: 06.37

Bilecik: 07.18

Bingöl: 06.36

Bitlis: 06.30

Bolu: 07.12

Burdur: 07.17

Bursa: 07.22

Çanakkale: 07.32

Çankırı: 07.03

Çorum: 06.58

Denizli: 07.22

Diyarbakır: 06.37

Düzce: 07.13

Edirne: 07.32

Elazığ: 06.41

Erzincan: 06.40

Erzurum: 06.33

Eskişehir: 07.16

Gaziantep: 06.49

Giresun: 06.44,

Gümüşhane: 06.40,

Hakkari: 06.23,

Hatay: 06.54,

Iğdır: 06.22,

Isparta: 07.16,

İstanbul: 07.22,

İzmir: 07.30,

Kahramanmaraş: 06.50,

Karabük: 07.07,

Karaman: 07.05,

Kars: 06.26,

Kastamonu: 07.03,

Kayseri: 06.56,

Kilis: 06.50,

Kırıkkale: 07.04,

Kırklareli: 07.29,

Kırşehir: 07.01,

Kocaeli: 07.18,

Konya: 07.08,

Kütahya: 07.18,

Malatya: 06.45,

Manisa: 07.28,

Mardin: 06.35,

Mersin: 07.00,

Muğla: 07.25,

Muş: 06.32,

Nevşehir: 06.59,

Niğde: 06.59,

Ordu: 06.46,

Osmaniye: 06.53,

Rize: 06.36,

Sakarya: 07.16,

Samsun: 06.53,

Şanlıurfa: 06.43,

Siirt: 06.30,

Sinop: 06.57,

Şırnak: 06.28,

Sivas: 06.50,

Tekirdağ: 07.28,

Tokat: 06.52,

Trabzon: 06.39,

Tunceli: 06.40,

Uşak: 07.20,

Van: 06.25,

Yalova: 07.21,

Yozgat: 06.59,

Zonguldak: 07.11.