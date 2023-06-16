Bayburt'ta İlkbahar Fotoğraf Sergisi; İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Öğrencilerin yaşadıkları şehri doğal, kültürel ve insanî yönleriyle keşfetmeleri ve şehrin hafızasına katkıda bulunmaları amacıyla düzenlenen yarışma sonucunda öğrencilerin kadrajına giren ve sergide yer alan fotoğraflar yoğun ilgi gördü.

"Bayburt’ta İlkbahar" temalı fotoğraf sergisi, yarışmada dereceye giren öğrencilere hediye takdimiyle sona erdi.