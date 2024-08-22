Bayburt’un Çalıdere köyünde yonca tarlasına girerek yonca yiyen ve bir süre sonra şişmeye başlayan 163 hayvana Tarım İl Müdürlüğü veteriner hekimlerince müdahale edildi.

162 hayvanın tedavileri veteriner hekimlerce yapılırken, şişen bir hayvan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Çalıdere köyünde yonca tarlasına giren inek sürüsünde, bir süre sonra rahatsızlık belirtileri baş göstermeye başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine köye giden veteriner hekimler, yonca yiyerek şişen 163 hayvana HAYBULANS aracında müdahale ettiler.

Hayvanları kurtarmak için çaba gösteren veteriner hekimler, 162 hayvanı yaptıkları kontroller ve tedavilerle kurtardılar. Bir hayvan ise kurtarılamayarak zorunlu kesim yapıldı.