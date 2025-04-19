Dünyadaki otoriteler tarafından ‘mutlaka görülmesi gereken’ yerler olarak değerlendirilen Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 49. Turizm Haftası kutlama programı içerisine dahil edilmedi.

Bayburt’un turizm potansiyelinin neredeyse tamamını ayakta tutan, bu minvalde kente her yıl binlerce yerli ve yabancı turist çeken Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Bayburt İl Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan 49. Turizm Haftası kutlamaları programının dışında tutuldu.

Bayburt halkından görüşüne başvurduğumuz insanlar olaya mizahi yönden yaklaşarak ‘bir Bayburt fıkrası daha’ değerlendirmesinde bulunurken, konuyla ilgili düşüncelerini sorduğumuz Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz da bu enginliğe ironi yaparak cevap verdi. Yavuz, “Bayburt’un Dünya çapında iki önemli müzesi var. Bayburt’ta da 49. Turizm Haftası kutlanıyor. Bu dünya çapındaki markalarımız ile hiçbir iletişime geçmeden Turizm Haftasını kutlayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzü tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devam etmemesini temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.