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Gençosman mahallesinde çıkan ve sebebi bilinmeyen kavgada Malatya nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki üniversite öğrencisi G. D., tartıştığı Bayburtlu üniversite öğrencisi H. T. isimli genci kafasından silahla vurdu.

G.D.'nin olay yerindeki diğer kişilere de silahla ateş ettiği, çevrediklerin şans eseri olaydan yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan H.T.’ye ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Durumu çok riskli olan ve yoğun bakımda uyutulan H.T.'ye henüz cerrahi müdahale edilemedi. Emniyet mensuplarınca gözaltına alınan G.T. ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.