Bayburt'ta Seçimlere Katılım oranının %87 olması bekleniyor

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

TÜRKİYE'de bugün 64 milyon seçmen, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi için oy kullandı. 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mille İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Saat 8:00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi, oy sayımı başladı. En fazla oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek ve yüzde 50+1 aranmayacak.