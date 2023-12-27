Bayburt'ta işlenen cinayet, akşam 22:15 sularında Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki bir evde gerçekleşti. Olayın ardından F.S., cinayeti işlediğini belirterek lokanta personelinden birini arayarak teslim olacağını bildirdi ardından polisi arayarak yaptıklarını itiraf etti.

Hayatını kaybeden F.Ç.'nin 6 çocuk annesi olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Polis ekipleri, cinayetin meydana geldiği evde inceleme yaparken, 112 ekipleri ise F.Ç.'nin cesedini otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, detaylar polis incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.



