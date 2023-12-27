İki adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Adnan Bayram güven tazeledi. Dernek merkezinde Ağa Dede Cengiz’in divan başkanlığında gerçekleşen kongrede Adnan Bayram ile Feridun Çağlar yarıştı.

Mevcut başkan Adnan Bayram'ın 75 oy aldığı kongrede rakini Çağlar ise 46 oy aldı. Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanlığına yedinci kez seçilen Adnan Bayram, tüm üyelere teşekkür ederek, dernek olarak Ankara'daki Bayburtluların yuvası olmaya ve onlara yönelik hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

Adnan Bayram'ın yönetiminde Atilla Güler, Cavit Yıldırım, Necati Sargut, Yüksel Kaymak, Yaşar Daştan ve Murat Kaymak seçilirken, denetim kurulunda ise Şerafettin Doğru, Nihat Dündar ve Kenan Kaymak görev aldı.