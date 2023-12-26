Yürüyüşe katılan sağlık çalışanları ve hekimler, "Ben doktorum hedef değil" yazılı dövizler ile "Hastanelere ve sağlık çalışanlarına saldırı insanlık ve savaş suçudur" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Dr. Muhammet Raşit Sirem, İsrail'in, Filistin'de yıllardır devam ettirdiği zulmün, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını vurguladı.

İnsan hakları ve uluslararası hukuk kurallarının açıkça ihlal edildiğini belirten Sirem, "Binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur." diye konuştu.