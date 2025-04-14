İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen “Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!” yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlikte binlerce kişi Filistin’e destek mesajı verdi.
İHH'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için Bayburt Saathane meymanında gösteri düzenlendi.
"Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayıp zaman zaman tekbir getirdi.