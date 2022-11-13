Türkiye genelinde 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de deprem tatbikatı yapıldı.

AFAD koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde 81 ilde eş zamanlı olarak tüm vatandaşların katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, kurum müdürleri ve stk temsilcilerinin yer aldığı Bayburt’ta gerçekleştirilen tatbikat öncesi AFAD Bayburt İl Müdürü Adil Arslan tarafından deprem anında neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi.

Daha sonra saatler 18:57'yi gösterdiğinde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketinin uygulanması yapıldı. Uygulama sonrası Bayburt İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy tarafından yaptırılan duanın ardından tatbikat sona erdi.

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında telefonlara mesaj gönderilirken, belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerinden sesli bildirim yapıldı.

Bu arada tatbikat kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"YAŞANAN AFETLERDE ARTIK KİMSE 'NEREDE BU DEVLET?' DEMİYOR"

Afet süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmek için bütün kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Bakan Soylu, "Hep beraber yaşıyoruz ki afetler sürekli olarak bizi yokluyorlar ve hayatımızın bir parçası hailen gelmiş durumdalar. Türkiye, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılacaklar konusunda süreci başarıyla yönetmekte. Şu ana kadar 94 bin tatbikat yaptık. Bu kapsamda 81 ilde 2097 yurtta eş zamanlı olarak 850 bin kişilik katılımla tatbikatımızı tamamladık. Bütün kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışıyor. Allah korusun olabilecek her afete karşı hazırlıklıyız. Bunun için çalışıyor, kurumlarımızı hazırlıyoruz. Yaşanan afetlerde artık kimse 'nerede bu devlet?' demiyor. 'Allah devletten milletten razı olsun' diyor. Eskiden devletin yöneticileri olay soğuduktan sonra daha geç giderdi olay yerine. Biz bütün arkadaşlarımızla birlikte sahada milletimizle birlikte olmak istiyoruz. Vatandaşlarımız ülkesi için her türlü fedakarlığı yapıyor. Zor zamanında 1 kez devletten destek istiyor." ifadelerini kullandı.