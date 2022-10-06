Vali Cüneyt Epcim Tarım Kredi Kooperatifi deposunda düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı açıklmada, “Bugün burada dağıtımını yaptığımız yüzde 50 hibeli buğday tohumlarımızla şehirimizdeki üretimi en üst seviyeye cıkarmayı hedefliyoruz.

Çiftçilerimizin hizmetine sunduğumuz 320 ton buğday tohumu ile 16 bin dekar alanda ekim yapılarak yaklaşık 6 bin ton ürün elde etmeyi planlıyoruz. Üretimin artmasıyla birlikte hem çiftçimiz hemde ülke ekonomimiz kazanacak" dedi.

Vali Epcim, üreticilere desteklerin artarak devam edeceğini belirterek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım Bakanımıza ve il müdürlüğümüze teşekkür ediyorum, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun, destek bizden üretim sizden" şeklinde konuştu.