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Polat, hizmet politikalarını bir üst lige çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu hedef doğrultusunda yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız.” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Polat, 4. Olağanüstü Büyük Kongre öncesinde il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, 14 Ağustos 2001’de Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, “Aydınlığa açık, karanlığa kapalı” şiarıyla kurulan AK Parti’nin, 3 Kasım 2002’den bu yana girdiği her seçimde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu söyledi.

AK PARTİ TÜRKİYE’YE SAYISIZ ESER KAZANDIRMIŞTIR

İl Başkanı Polat, “Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda Türkiye’ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır.

Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur.” dedi.

KAN TAZELEMEYİ KENDİMİZE VAZİFE OLARAK GÖRÜYORUZ

Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen her defasında kan tazelemeyi adeta kendilerine bir vazife olarak bildiklerine dikkat çeken Başkan Hacı Ali Polat, ”Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hâkim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz.

Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski, yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız.” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ARKASINDA DURUYORUZ

Polat, açıklamasında şunları kaydetti: ”Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. “Hep yeni hep ileri” diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu hedef çerçevesinde önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye’nin Ortak Aklı AK Parti’mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongremizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”