Kutlama Komitesi üyeleri Ticaret İl Müdürü Fatma Akgül, Bayburt Esnaf Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney ve Bayburt Kahveciler, Otelciler ve Lokantacılar Odası Başkanı İbrahim Pekmezci’den oluşan heyet Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk’e ziyaretler gerçekleştirerek hediyeler takdim ettiler.

Her iki ilçede de esnaf ziyaretleri gerçekleştiren komite üyeleri etkinlikler hakkında bilgiler vererek, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundular.