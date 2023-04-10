Türkiye Avrupa’nın da dediği gibi,Türkiye seçimleri için Dünyanın en önemli seçimi.14 Mayısta Cumhurbaşkanını ve Türkiye 28.dönem Milletvekillerini seçecek.

Bayburt’ta 10 Aday yarışacak.

Cumhur ittifakı adayları Bayburt’ta her parti kendi adayını çıkaracak

Cumhur ittifakın da olan Partilerden (AK Parti,MHP,Yeniden Refah,Büyük birlik) kendi adaylarını çıkarıyor.

Millet ittifakı tek adayla seçime gidiyor.

28.dönem BAYBURT Milletvekili Aday Listesi

1.AK Parti - Orhan Ateş

2.MHP- Bekir Kasap

3.Yeniden Refah Partisi - Osman Görer

4. Büyük Birlik Partisi - Muhammet Şipal

5. İYİ Parti - Karabey Kadri Karaoğlu (Millet İttifakı adayı)

6.Türkiye İşçi Partisi - Aysel Sili

7.Yeşil Sol Parti -Mesut Bilgi

8.Memleket Partisi -Kemal Kılıç

9.Vatan Partisi -Ayşin Tatoğlu

10.Türkiye Komünist Partisi -Süleyman Sümbül