Bayburt, unutulmayacak simalarından ve Bayburtspor Kurucu Başkanı Yılmaz Kırali, bu gün Sürme Eski camide İkindi Namazına Müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezcide Cenaze namazına iştirak etti,Kırali Ailesine Taziyelerini Bildirdi.

1973 yılında Kenan Abdullahoğlu ile birlikte Bayburt spor’u kurmuş ve kurucu başkanlığını üstlenmişti. Kırali, bu yıllarda Bayburt spor’da boks şubesini de kurmuştu. Uzun yıllar bu görevi sürdüren Yılmaz Kırali, 1986 yılında 2. Lige yükselen Bayburt spor’un Genel Kaptanlık görevini sürdürmüştü.



