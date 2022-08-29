Sezona istenilen şekilde hazırlanamadan deplasmanda başlayan Bayburt Özel İdare Spor ilk maçından farklı bir mağlubiyetle başladı.

İnegöl ilçe stadyumunda saat 16.00 da başlayan maçın 29. dakikasında ev sahibi İnegöl spor’dan Emir Özsoy takımını 1-0 öne geçiren gölü kaydetti.

Maçta oyunun üstünlüğünü ele geçiren İnegöl spor özellikle sağ kattan geliştirdiği ataklarda gol aramaya çalışıyordur.

İlk yarının uzatma dakikalarında ev sahibi ekip, Bahadır Taşdelen’le skoru iki farka taşıya golü buldu 2-0. İlk devre bu skorla tamamlandı.

Defansında hatalar yapmaya devam eden Bayburt Özel İdare Spor 76’ncı dakikada Ethem Pürgir’in golüne engel olamadı ve skor 3-0 oldu.

Maçın ikinci devresinde oyuncu değişiklikleri yapan Bayburt Özel İdare Spor geliştirdiği ataklarda sonucu değiştirecek gol bulamadı ve maçın 90 dakikası ev sahibi İnegöl spor’un 3- 0 lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Rakiplerine göre lige hazırlıksız bir şekilde başlaya Bayburt Özel İdare Spor sezonun ikinci maçını Genç Osman Stadyumunda 4 Eylül Pazar günü 24Erzincanspor ile karşılaşacak.

Haftanın maç sonuçları:

İnegölspor – Bayburt Özel İdare Spor 3 – 0

Düzcespor – Ankaraspor 3 – 1

Somaspor – Batman Petrolspor 0 – 1

Isparta 32 Spor – Amed Sportif 1 – 1

Menemenspor – Esenler Erokspor 1 – 0

Şanlıurfaspor – Çorum FK 0 – 0

24Erzincanspor – Tarsus İdman Yurdu 1 – 1

Nazilli Belediyespor – Afjet Afyonspor 1 – 1

Arnavutköy Belediye – Sivas Belediyespor 2 – 1