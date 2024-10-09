Gençosman Stadyumu'nda saat 14.00’te başlayan maçın ilk dakikasından itibaren üstün bir futbol sergileyen temsilcimiz, ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın ikinci yarısında peş peşe bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.
İlk yarıda Bergama temsilcisinden Melih Enes Uygun’un kırmızı kart gördüğü maçın 65. dakikasında temsilcimizin kazandığı penaltıyı gole çeviren Cihan Aydın durumu 1-0'a getirdi. Penaltı golünden dört dakika sonra sahneye Doğukan Delimehmet çıktı ve skoru 2-0’a getiren golü kaydetti.
Az sayıda taraftarın takip ettiği kupa mücadelesinde aldığı galibiyetle kupada bir üst tura çıkma başarısı gösteren Bayburt Özel İdaresporlu futbolcular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.