Sunuculuğunu Samet Erdaş’ın yaptığı oldukça yoğun ilgi gören gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Burada açılış konuşması yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “ Zihni’nin diyarındayız. O bir koşmasında diyor ki Vardım ki Yurdundan Ayağ Göçürmüş / Yavru Gitmiş Issız Kalmış Otağı/ Camlar Şikest Olmuş/ Meyler Dökülmüş/ Sakiler Meclisten Çekmiş Ayağı. Bundan tam 106 yıl önce bu mukaddes vatan toprağı maalesef Ruslar ve Ermenilerin hain emellerinde tutsak olmuş ve belli bir süre esaret altında yaşamış bir memleketin çocuklarıyız. Sevgili gençler hiç bir zaman unutmayınız ki tarihini ve geçmişini bilmeyenler geleceğe güvenle bakamazlar. Türk askeri ve Bayburtlular bir destan yazdılar Kop dağlarında. O destana Mareşal Fevzi Çakmak’ın ifadesi ile İkinci Plevne destanı dendi. O destan yazılırken oluk oluk kan aktı o dağlarda. Ecdadımız can verdi kan verdi o dağlarda. Ama aradan geçen zaman zarfında Bayburt 1 yıl 7 ay gibi bir süre esaret yaşadı ve nihayet 21 Şubat 1918’de kurtuluşa erdi. O dünyaya medeniyet örneği sunanlar dün taş mağazalara insanları doldurarak yaktılar. Akla gelmeyecek her türlü mezalimi yaptılar. Ve bugünde dünyanın çeşitli yerlerinde yine medeniyetten bahsedenlerin uyguladıkları sistem yine aynı sistem. Ortaya koydukları tablo yine aynı tablo. Gençlerimize diyorum ki Bayburt’un bir Unutulmaz Caddesi var. O Unutulmaz Caddesi’nde yıllar önce nice insanımız yakılarak katledildi. 106 yıl sonra bugün sizlerle birlikte bir bayram coşkusuyla kurtuluş günümüzü kutluyoruz. Hepinizin bayramı kutlu olsun.” İfadelerini kullandı.

Vali Mustafa Eldivan ise “16 Temmuz 1916 da Ruslar tarafından işgal edilen ve onlardan güç alan Ermenilerin zulmüne uğrayan Bayburt, tarih boyunca olduğu gibi esarete rıza göstermemiş, 21 Şubat 1918’de düşmanlarını topraklarından söküp atmasını bilmiştir. Nasıl ki Çoruh’a zincir vurmak mümkün değilse söz konusu Vatan olunca Bayburtluya zincir vurmak mümkün değildir. Bu önemli günde, bizlere şanlı bayrağımızın altında hür bir şekilde yaşama imkânı veren ve bu uğurda canlarını hiçe sayan şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun.” Diye konuştu.

Konuşmaların ardından 21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden kurtuluşunu anlatan Temsili Tablo oyunu sahnelendi.

Oyunun ardından sahne sırası Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli yönetiminde belediye personelleri Mesut Çavdar, Kurban Çil, Murat Telli, Halim Şenkal, Süleyman Dündar, Celal Karabey Yücel, Taha Yasin Çilingir, Serdar Eslek, İbrahim Balcı, Eren Topçu,Orhan Kıraç ve Yunus Emre Canlar’dan oluşan Bayburt Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu’na geldi. Koro Bayburt ve Türkiye’nin çeşitli yörelerinden seslendirdiği türkülerle dinleyenleri adeta mest ederek büyük alkış aldı. Performanslarının ardından koroya plaketlerini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ takdim etti.

Plaket takdiminin ardından Bayburt Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Bayburt barlarının en güzel örneklerini izleyenler için sergiledi.

Gecenin sonunda ise katılımcıların sabırsızlıkla beklediği ünlü sanatçı Aysel Yakupoğlu seslendirdiği birbirinden güzel duygusal ve hareketli parçalarla salonu adeta yerinden oynatarak dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Özellikle gençlerin parçalarına halaylarla hep bir ağızdan eşlik ettiği Yakupoğlu’na plaketini Başkan Pekmezci takdim etti.

Katılımcıların eğlenceye doyduğu geceye Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Mhp Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, stk temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.