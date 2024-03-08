Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül ve yönetimi Bayburtlu Meclis Üyesi adaylarını hemşerilerimizle buluşturdu.

Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül yaptığı hoş geldin konuşmasında Bizler Dernek olarak Siyasette yer alacak olan Hemşerilerimize destek olacağız.Tanıtım toplantısına katılan herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum dedi.

Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneğindeki Meclis Üyeleri tanıtım toplantısına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’de katıldı.

Başkan Ahmet Cin Hemşerilerimize hitaben yaptığı konuşmada Bayburtlular her daim bizim yanımızda yer aldı, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bizlerde Bayburtluların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz dedi.

Pendik Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi adayları, Arif Çakır, Duygu Çeri ve Cumhur ittifakının Pendik Belediyesi Meclis Üyesi adayı Hakan Çeçen, Hemşerilerimize hitaben konuşma yaptılar.

23 Bayburt Köy Dernek Başkanının katılım sağladığı Meclis üyesi adayları tanıtım toplantısında Bayburtlu sanatçımız Muhsin Bayburtlu Türküleriyle hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattı.

Aday tanıtım toplantısının ardından Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Dernek yönetimi misafirlere yöresel yemek ikramında bulundular.

Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.