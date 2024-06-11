Köprücü Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali için İstanbul Atatürk Havalimanındaki programda yer aldıklarını belirtti.

6. Etnospor Kültür Festivali, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlendi. Festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürdü.

Köprücü Gazetemizi ziyaretinde Sinan Purut'a Bayburt’ta Cirit müsabakalarının bir lig şeklinde düzenlendiğini anlattı. Bayburt Cirit sahasının Bayburt’a yakışan bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek Cirit’in Bayburt Kültürüne olan katkılarını anlattı.