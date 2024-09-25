Bayburt Vakfı Burs Komisyon Başkanı Serdar Kumbasar Yaptığı açıklamada:

Bu yıl Vakıf olarak bir değişiklik yaptık.2024-2025 eğitim öğretim dönemi Üniversite sınav sonuçlarında sınav başarısı ilk yüz binde olan öğrencilere başarı bursu verilecektir dedi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfımız her yıl olduğu gibi bu senede öğrencilere burs imkânı sağlayacak.

2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminde üniversite sınavında sıralaması ilk yüz binde olan öğrencilere

“Başarı Bursu “ verecek.

Burs müracaatları 1-15 Ekim tarihleri arasında www.bayburtvakfi.org.tr adresinden yapılacak.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 1997 yılından günümüze yaklaşık 13.500 Öğrenciye burs vererek destek sağladı