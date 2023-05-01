Bayburt, Bilek Güreşinde Türkiye'nin zirvesine çıkan Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin başarı haberleriyle gururlanırken, bir başka gurur verici başarı haberi ise 2022-2023 Bowling Türkiye Kupasında 1. Lig kategorisinde 3. olan Arş. Gör. Umut Diyar Gök'ten geldi.



Şampiyonların Üniversitesi vizyonu tüm spor branşlarında hız kesmeden devam eden madalya hasatlarıyla taçlanırken, Nisan ayının son haftası Bayburt Üniversitesi için başarıların art arda geldiği bir hafta olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz ay büyük başarı elde ederek Bowling Süper Ligine yükselen Spor Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Umut Diyar Gök, Türkiye'nin en iyilerinin yarıştığı Bowling Türkiye Kupasında bronz madalya kazanarak başarısını perçinledi. 28-30 Nisan tarihlerinde Samsun Bowling Salonunda gerçekleşen turnuvada performansıyla göze çarpan Gök, yarı finale yükselerek önemli bir atılım gösterdi. Turnuva başarısı hakkında açıklama yapan Gök, "Kariyer hedeflerimi basamak basamak yükselirken emeklerimin karşılığını madalya olarak kazanmak, güzel bir duygu. En alt klasmanda başladığım kariyer yolculuğunda Türkiye'de derece yapacak seviyeye kadar yükseldim. Bu yükselişi daim kılmak ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmek için Üniversitemiz spor ekolünde yeni yaklaşımlar ve spor paradigmaları üzerine çalışıyoruz. Bu yolculukta her zaman yanımda olan Rektörüm ve Federasyon Başkanım Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Dekanım Prof. Dr. Çetin Yaman'a teşekkür ederim." diye konuştu.





Art arda gelen madalya başarıları vesilesiyle yoğun duygular yaşadıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, ilettiği tebrik mesajında, "Değerli Umut Diyar, Bocce, Bowling ve Dart Federasyonumuzun düzenlediği üst düzey bir turnuvada elde ettiğin başarı, benim için ayrı nitelikte bir gurur vesilesidir. Bu haftayı anlamı kılarak madalya başarılarıyla dolduran siz değerli akademisyen ve öğrencilerimiz, örnek olduğunuz genç sporcuların müstakbel başarılarında da pay sahibisiniz. Her şampiyonada madalya kazanacağımızdan emin olma güvencesini yaşattığınız için teşekkür ederim. Gelecekteki şampiyonalarda daha büyük başarılara imza atacağına duyduğum inançla, başarından dolayı seni ve ekibimizi kutluyor; topu daha yukarılara yuvarlamanı temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.