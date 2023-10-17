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Bayburt Üniversitesinin 15. Yıl Kuruluş Etkinlikleri ve 2023-2024 Akademik Yılının ortak açılış töreni, "Unutulmayanlar" başlığında simgeleşen kurumsal vefa temasında gerçekleşti. Açılış töreninin ardından, Bayburt Üniversitesinin 15 yıllık tarihine destekleriyle katkı sunan şahsiyetlere ve vakıflara yönelik kurumsal vefanın örneği olarak plaket ve hediye takdim edildi.





15. Yıl Kuruluş Etkinlikleri haftasının ve 2023-2024 Akademik Yılının açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleşen "15 Yılın Hikayesi" konseptli tanıtım filmi gösterimiyle başladı. Videoda, 2008 yılında başlayan hikayenin kilometre taşları ve önemli gelişmelerine yer verildi. Aynı zamanda 15. Yıl Kuruluş Etkinliklerinin açılışının gerçekleştiği törende etkinlik tanıtımları ve programını içeren bir videonun da gösterimi yapıldı.



Açılış konuşmalarıyla devam eden törende ilk olarak Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen konuklara hitap etti. Kuruluş etkinliklerinin, Asrın Felaketi olarak tanımlanan deprem nedeniyle planlandığı zamandan ileri bir tarihte gerçekleşmekte olduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen, etkinlikler kapsamında düzenlenmesi planlanan konserleri Filistin'de yaşanan sivil katliamı nedeniyle erteleme kararı aldıklarını duyurdu.

15 yıllık kurumsal tarihin sürekli gelişim ivmesiyle bugüne ulaştığını belirten Rektör Türkmen, "Kurumsal büyüme sürecimiz, ilk günden bu yana elden ele ve gönülden gönüle aktarılan bir emek mirasıdır. Bu mirasın bilinciyle, bugünlere gelmemizde katkısı olan tüm paydaşlarımıza vefa duygumuzu sergilemek ve başarmış olmanın gururunu paydaşlarımızla birlikte hissetmek için bir ilki hayata geçirmek istedik.

Huzurlarınızda Bayburt Üniversitesinin Bilimsel ve kurumsal mirasına paydaş olan tüm şahsiyetlere ve vakıflara teşekkür ediyor, kuruluş etkinliklerimizin ve yeni akademik yılımızın ailemizin tüm üyelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Proje seferberliği ve spor yönetiminde ekol olma çalışmalarının başarı çıktılarını da konuşmasında özetleyen Rektör Türkmen, tümleşik kalite yönetimi ile tüm kurumsal ilişkilerin küresel standartlara uygun hale getirilmesi hedefinin yeni başarı kriterleri olduğunu sözlerine ekledi.



Rektör Türkmen'in ardından Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, önceki dönem Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve İçişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Ülkü Gökalp Güney de tören konuşmalarını yaparak Bayburt Üniversitesinin, Bayburt için ifade ettiği kurumsal değere, gelişim seyrindeki paydaşlıktan duyulan memnuniyete ve iş birliği temennilerine değindiler. Son olarak 15. yıl kutlama mesajlarını paylaşan onur konukları, yeni akademik yıla ilişkin başarı dileklerini bildirdiler.





İçişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Ülkü Gökalp Güney, milletvekili olduğu dönemde üç önemli çözüm başlığından biri olan şehre üniversite kazandırılması sürecindeki çalışmaları anlatarak katkı sağlayanları andı. Bayburt'ta ulusal ve uluslararası başarılarıyla göz dolduran bir noktaya gelen Bayburt Üniversitesinin gelecekte daha büyük katkılar üreteceğinden emin olduğunu ifade eden Güney, 15.kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.



Açılış töreninin ardından, "Bayburt Üniversitesi Unutulmayanlar" adlı vefa törenine geçildi ve çeşitli kategorilerde plaket ile hediye takdimi gerçekleşti. Kurumsal vefa çerçevesinde "Bakanlar ve Milletvekilleri", "Rektörler", "Belediye Başkanları", "İlçe Belediye Başkanları", "İz Bırakan Akademisyenler", "Vakıf ve Dernekler" ve "Katkı Sağlayanlar" kategorilerinde plaket ve hediye takdim edildi. Tören sonunda kurumsal vefa anısına toplu fotoğraf çektirildi.