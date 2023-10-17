15. Yıl Kuruluş Etkinlikleri haftasının ve 2023-2024 Akademik Yılının açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleşen "15 Yılın Hikayesi" konseptli tanıtım filmi gösterimiyle başladı. Videoda, 2008 yılında başlayan hikayenin kilometre taşları ve önemli gelişmelerine yer verildi. Aynı zamanda 15. Yıl Kuruluş Etkinliklerinin açılışının gerçekleştiği törende etkinlik tanıtımları ve programını içeren bir videonun da gösterimi yapıldı.

