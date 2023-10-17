Bayburt Üniversitesinin 15. Yıl Kuruluş Etkinlikleri başladı
Bayburt Üniversitesinin 15. Yıl Kuruluş Etkinlikleri ve 2023-2024 Akademik Yılının ortak açılış töreni, "Unutulmayanlar" başlığında simgeleşen kurumsal vefa temasında gerçekleşti. Açılış töreninin ardından, Bayburt Üniversitesinin 15 yıllık tarihine destekleriyle katkı sunan şahsiyetlere ve vakıflara yönelik kurumsal vefanın örneği olarak plaket ve hediye takdim edildi.
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15. Yıl Kuruluş Etkinlikleri haftasının ve 2023-2024 Akademik Yılının açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleşen "15 Yılın Hikayesi" konseptli tanıtım filmi gösterimiyle başladı. Videoda, 2008 yılında başlayan hikayenin kilometre taşları ve önemli gelişmelerine yer verildi. Aynı zamanda 15. Yıl Kuruluş Etkinliklerinin açılışının gerçekleştiği törende etkinlik tanıtımları ve programını içeren bir videonun da gösterimi yapıldı.
15. Yıl Kuruluş Etkinlikleri haftasının ve 2023-2024 Akademik Yılının açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleşen "15 Yılın Hikayesi" konseptli tanıtım filmi gösterimiyle başladı. Videoda, 2008 yılında başlayan hikayenin kilometre taşları ve önemli gelişmelerine yer verildi. Aynı zamanda 15. Yıl Kuruluş Etkinliklerinin açılışının gerçekleştiği törende etkinlik tanıtımları ve programını içeren bir videonun da gösterimi yapıldı.
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