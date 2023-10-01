Türkiye’nin köklü üniversitelerin yer aldığı zirve sıralamasındaki hedeflerine bir bir ulaşan Bayburt Üniversitesi, rekor başvurunun getirdiği yeni rekorla zirvedekiler arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Proje başvuru sayısında ilk sıraya çıkan Bayburt Üniversitesi, kabul sayılarına göre gerçekleşen genel sıralamada ise 7. sırayı aldı. Bu yıl kabul edilen 118 proje ile kendi rekorunu geliştiren Bayburt Üniversitesinde, en fazla kabul alan birimler ise şöyle sıralandı: Eğitim Fakültesi (36 Proje), Sağlık Bilimleri Fakültesi (16 Proje), Uygulamalı Bilimler Fakültesi (13 Proje), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (12 Proje), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (11 Proje), Spor Bilimleri Fakültesi (6 Proje), Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (6 Proje), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (5 Proje), Aydıntepe Meslek Yüksekokulu (5 Proje), İlahiyat Fakültesi (3 Proje), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (2 Proje), Sanat ve Tasarım Fakültesi (1 Proje), Mühendislik Fakültesi (1 Proje) ve Adalet Meslek Yüksekokulu (1 Proje).



Öğrenci projelerinde yeni rekor başarısını yorumladığı konuşmasına, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin koordine ettiğini Proje Seferberliğine katkı sunan tüm akademisyen ve öğrencilere teşekkür ederek başlayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Yılda iki defa değerlendirdiğim 2209-A proje sonuçlarında hep üzerinden geçtiğim hususu bir kez daha ifade etmek isterim: Zirveye bir kez çıkmak, tesadüf olabilir; ancak zirvede kalmak, emek gerektiren bir başarıdır. Zirve yükselişinde her dönem, bir öncekinin daha üstünde yer almamızda emeği geçen tüm akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, bu başarının mimarları olarak bir kez daha bizleri gururlandırmıştır. Tüm insan kaynaklarımızı seferber ettiğimiz büyük hedefler, öğrencilerimizin görev ve sorumluluk üstlendiği bir katılım kültürüyle gerçekleşiyor. Biz, üreten Türkiye’nin üreten üniversitesi olma yolunda bir başarılı adımı daha attık. Artık hedeflerimiz giderek zorlaşıyor. Çünkü buraya kadar hep bir önceki dönemin üzerine çıkarak geldik ve bir sonraki dönemde yine bu rekor hedefini gerçekleştirmek için çok iyi çalışmalı ve koordine olmalıyız. Ancak her zaman olduğu gibi, yine başaracağımızdan eminim. Çünkü biz, üretmeye ve üretirken bütünleşmeye adanmış büyük bir aileyiz. 2023 yılı 2. dönem çağrılarının aktif olduğu zamana denk gelen bu başarı, başvuru hareketliliğimizin en önemli motivasyonu olacak. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'a destekleri ve öğrenci merkezli proje planlamaları için teşekkür ederim” dedi.