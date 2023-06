Bir önceki dönem gelen Türkiye geneli başarıyı "Önemli olan zirveye çıkmak değil, zirvede kalmaktır" şeklinde yorumlayan Rektör Türkmen'in kurumsal rekorlarda devamlılık beklentisi yeniden karşılık buldu. 2023/1. Dönem çağrısına Türkiye genelindeki üniversitelerden toplamda 9334 başvuru yapılırken, Bayburt Üniversitesi 357 başvuruyla bir önceki dönemin rekorunu geliştirdi. Toplam başvuru sayısı üniversitelerin geneline bölündüğünde her üniversiteye ortalama 45 proje düşerken, bu ortalama sayının yaklaşık 8 katına çıkarak büyük bir fark ortaya koyan Bayburt Üniversitesi, geçtiğimiz dönem 97 olan proje kabul oranında da rekorun hedeflendiği bir kurumsal strateji oluşturdu. Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda Projeler Üniversitesi markasıyla ve Proje Seferberliği etkinliğiyle anılmaya başlayan Bayburt Üniversitesinin sürekli yükselen grafiği, özellikle 2000 yılı sonrası kurulan genç üniversiteler arasında zirveyi işaret etmesiyle öne çıktı.



Proje başvurusunda yeni rekoru tüm öğrenciler ve proje danışmanlarını tebrik ederek duyuran Rektör Türkmen, "Başarının bireysel çaba ya da tesadüfler silsilesi olmadığının kanıtını bir kez daha kurumsal kültür göstergeleriyle ortaya koyduk. Bayburt Üniversitesinin varoluşsal misyonu, tüm insan kaynaklarını proje odaklı üretime teşvik etmek ve geleneksel yükseköğretimin edilgen öğrencisinin yerine etken ve üretken özne olan yeni öğrenci modelini konumlandırmaktır. Bu misyonun en somut çıktısı ise Türkiye'nin en saygın bilim kuruluşu TÜBİTAK'ın çağrılarına rekorlarla cevap vermektir. Bu, daha başlangıç. Kısa vadeli hedeflerimize bir bir ulaşırken orta vadeli olanlara geçiyoruz. Orta vadede hedefimiz, uluslararası proje dinamiğinde öğrenci merkezli bir zirve rekabetinde yer almak. Bu hedefe ilişkin en büyük güvencemiz ve motivasyonumuz ise kurumsal kenetlenme ve başarı arzumuzdur. Çünkü bizler, kendimizi toplum paydasında anlamlandıran bireyler yetiştiriyoruz. Bizim için bireysel her başarı, toplumsal sorumluluğumuzun gerçekleşmesidir. Bu sorumluluğu her faaliyet alanımızda uygulayacağız." dedi.