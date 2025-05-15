Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen “Spor Dostu Kampüs” projesi kapsamında yürüttüğü kararlı çalışmalarla 2025 yılı değerlendirme sürecinde örnek gösterilen 47 üniversite arasında yer aldı ve 3 yıl süreyle akredite edildi. Spor Dostu Kampüs sertifikası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde düzenlenen törenle Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e takdim edildi.

Bayburt Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve kamuoyunun yoğun ilgisini çeken Spor Dostu Kampüs Ödül Töreni’ne katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen törende, Bayburt Üniversitesinin sporu bütünsel bir gelişim aracı olarak gören yaklaşımı takdirle karşılandı.

83 üniversitenin başvurduğu süreçte, Spor Bilimleri ile Beslenme ve Diyetetik alanlarından 57 uzman panelist görev aldı. Panelistler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 üniversiteden 48 kampüs, üç yıl süreyle “Spor Dostu Kampüs” unvanı almaya hak kazandı. Sürece katılan üniversiteler arasında, spor altyapılarını güçlendirme, öğrenci topluluklarını teşvik etme, tesis erişilebilirliğini artırma ve sağlıklı yaşamı destekleyici politikalar geliştirme açısından yüksek performans sergileyen Bayburt Üniversitesi öne çıktı.

Törende Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açılış konuşmasında, “Projemiz kampüslerimizi hareketin, katılımın ve sosyal bağların yeniden tesis edildiği alanlara dönüştürme iradesinin bir yansımasıdır. Spor Dostu Kampüs inisiyatifini sadece bir farkındalık kampanyası olarak değil eğitimin, sağlığın ve sosyal sorumluluğun entegre olduğu bir kurumsal dönüşüm stratejisi olarak tasarladık. Spor Dostu Kampüs ünvanı yalnızca bir ödül değil; sistemli bir kalite güvence sürecinin ve sürdürülebilir bir spor kültürünün ürünüdür” ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise spor dostu kampüs baremini geçen üniversitelerin gençlerin doğru üniversite tercihi yapmalarında onlara yol göstereceğini düşündüğünü belirterek, “İnşallah Türkiye’deki bütün üniversite kampüsleri spor dostu kampüs olur, inşallah üniversite neslimizin sporda çok daha aktif biçimde yer aldığı, üniversite seviyesindeki lisanslı sporcu sayımızın arttığı ve bu şekilde uluslararası müsabakalarda ülkemizin madalya sayısının, göndere çektiği bayrak sayılarının arttığını görmek nasip olur” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Türkiye’nin pek çok alanda büyük spor organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve yapacağını belirterek, “Üniversitelerimizin de bu tempoya eşlik etmesini istiyoruz. Üniversitelerin daha aktif olmasını istiyoruz, daha çok rekabet istiyoruz. Akademi temposu içerisinde öğrencilerin mental olarak hazırlanabileceği ortam olması gerekiyor. Üniversitedeki gençlerimizin, yöneticilerimizin, idarecilerimizin sporun içinde olmasını istiyoruz. Spor yaşamın bir parçası” dedi.

Bayburt Üniversitesi, Spor Dostu Kampüs kriterlerine uyum sağlamak amacıyla çok boyutlu bir hazırlık süreci yürüttü. Spor Bilimleri Fakültesinin rehberliğinde ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Spor Dostu Kampüs Birimi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının koordinasyonunda sürdürülen bu çalışmalar; bireysel ve takım sporlarının teşviki, sportif öğrenci kulüplerinin desteklenmesi, tesis altyapılarının geliştirilmesi, ruhsal ve sosyal iyilik hâline odaklanan programların düzenlenmesi gibi birçok alanda kapsamlı bir dönüşümü beraberinde getirdi.

Tören sonrası değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin spor vizyonunun sadece bir ödül hedefiyle değil, kalıcı bir kültür oluşturma amacıyla şekillendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bayburt Üniversitesi olarak, gençliğin çok yönlü gelişimine katkı sunacak sportif ortamlar inşa etmeyi stratejik bir öncelik olarak benimsiyoruz. Spor Dostu Kampüs projesi, bu doğrultuda kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmaların kurumsal bir çerçeveye kavuşmasına vesile oldu. Bu vizyonumuzu tüm kampüslerimize yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere, süreci kararlılık vizyonuyla hayata geçiren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan’a bu anlamlı sürece verdikleri destek ve öncülük için şükranlarımı sunuyorum.”